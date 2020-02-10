В Глубоком мужчина провалился под лед, переходя озеро

10 февраля около часа дня спасателям поступило сообщение, что в озере Когальное в городе Глубокое тонет человек. Когда спасатели прибыли к месту вызова, было установлено, что в полынье на расстоянии около 50 метров от берега находится мужчина.

Предположительно, обстоятельства развивались следующим образом: пострадавший следовал на работу, решил перейти озеро, чтобы сократить путь, в результате чего провалился под лед.

Работники МЧС с использованием специальных инструментов извлекли из водоема и передали бригаде скорой медицинской помощи мужчину, который после осмотра медиками с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» был госпитализирован.

В Верхнедвинском районе утонуло двое рыбаков. Одного успели спасти неравнодушные

Выход маломерных судов на Освейское озеро запрещен