Выход маломерных судов на Освейское озеро запрещен

Верхнедвинский районный исполнительный комитет принял решение о запрете выхода маломерных судов на Освейское озеро. Запрет будет действовать по 1 марта 2020 года.

На сайте райисполкома опубликован текст соответствующего решения от 20 января 2020 года №42 «О запрете выхода маломерных судов на озеро Освейское» .

Мотивировка решения звучит так: «в связи со сложившимися и прогнозируемыми погодными условиями – сильный порывистый ветер, низкая температура воды, и с целью предупреждения несчастных случаев».

Вероятно, на решение властей также повлияли и другие причины. Следует отметить, что в последнее время несчастные случаи на Освейском озере участились. В январе этого года на озере утонуло 4 человека. Так, 15 января на Освейском опрокинулась лодка с людьми. Тогда утонуло двое рыбаков, одного успели спасти. А 20 января на на том же озере перевернулась лодка с двумя рыбаками, оба утонули. Один из погибших был сотрудником того самого Верхнедвинского отделения Департамента охраны, на которое было совершено дерзкое нападение в начале января.

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