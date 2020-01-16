В Верхнедвинском районе утонуло двое рыбаков. Одного успели спасти неравнодушные

Мужчина 1983 года рождения чуть не погиб на озере Освейское возле деревни Великое Село Верхнедвинского района Витебской области. Инцидент произошел около двух часов дня в среду 15 января, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. В 14-06 в службу спасения поступило сообщение об опрокидывании лодки с людьми.

Еще до прибытия на место работников МЧС из воды мужчину спасли неравнодушные прохожие. Имя героя или героев пока не известно. Однако двое других, находившихся в лодке, утонули.

Единственный выживший с диагнозом «общее переохлаждение» мужчина был госпитализирован. Поиски двух утонувших граждан проводятся работниками ОСВОД.