В Верхнедвинском районе утонуло двое рыбаков. Одного успели спасти неравнодушные

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Мужчина 1983 года рождения чуть не погиб на озере Освейское возле деревни Великое Село Верхнедвинского района Витебской области. Инцидент произошел около двух часов дня в среду 15 января, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. В 14-06 в службу спасения поступило сообщение об опрокидывании лодки с людьми.

Фото носит иллюстративный характер

Еще до прибытия на место работников МЧС из воды мужчину спасли неравнодушные прохожие. Имя героя или героев пока не известно. Однако двое других, находившихся в лодке, утонули.

Единственный выживший с диагнозом «общее переохлаждение» мужчина был госпитализирован. Поиски двух утонувших граждан проводятся работниками ОСВОД.

 


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