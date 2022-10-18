В Миорском районе перевернулась лодка с рыбаками: есть погибшие

Витебская область
Автор Опубликовано

На озере Обстерно в Миорском районе погиб рыбак. Трагедия случилась 16 октября На данный момент причина его смерти устанавливается следователями.

По предварительным данным, двое жителей Миор распивали спиртное на берегу водоема. Позже в состоянии алкогольного опьянения приятели выплыли порыбачить на моторной лодке. Однако из-за сильной волны судно опрокинулось и мужчины оказались в воде.

60-летний рыбак смог самостоятельно доплыть до берега и позвать на помощь людей. Тело 61-летнего мужчины без признаков жизни извлекли из воды сотрудники ОСВОД.

Следователем и специалистом УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Рыбалка на озере Оболе закончилась трагически: из-под толщи льда было извлечено тело 62-летнего рыбака

Витебская область происшествие ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by