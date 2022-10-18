В Миорском районе перевернулась лодка с рыбаками: есть погибшие

На озере Обстерно в Миорском районе погиб рыбак. Трагедия случилась 16 октября На данный момент причина его смерти устанавливается следователями.

По предварительным данным, двое жителей Миор распивали спиртное на берегу водоема. Позже в состоянии алкогольного опьянения приятели выплыли порыбачить на моторной лодке. Однако из-за сильной волны судно опрокинулось и мужчины оказались в воде.

60-летний рыбак смог самостоятельно доплыть до берега и позвать на помощь людей. Тело 61-летнего мужчины без признаков жизни извлекли из воды сотрудники ОСВОД.

Следователем и специалистом УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.