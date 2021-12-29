Рыбалка на озере Оболе закончилась трагически: из-под толщи льда было извлечено тело 62-летнего рыбака

На озере Оболе 24 декабря из-под толщи льда было извлечено тело 62-летнего рыбака. Спасательного жилета или же иных средств спасения при погибшем не было.

Рыбачить мужчина ушел 19 декабря. Он жил один, поэтому его исчезновение заметили не сразу. Тело утонувшего рыбака было найдено на удалении около 40 метров от берега. Толщина льда в данном месте составляла менее 7 см.

Любители зимней рыбалки, несмотря на угрозу жизни, продолжают выходить на лед. Так, очередной жертвой зимней рыбалки стал 37-летний житель Лепельского района. Трагический случай произошел на озере Лядно днем 15 декабря. Во время рыбалки молодой человек провалился под лед и утонул.