В Сенненском районе мужчина провалился в полынью и погиб

На озере Ходцы в Сенненском районе мужчина и женщина отправились порыбачить и провалились в полынью на расстоянии около 50 метров от берега. Женщину спасти удалось, а вот мужчина — утонул.

Когда на место происшествия прибыли спасатели женщина одной рукой держалась за кромку льда. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение. Мужчина, который находился рядом с ней, не подавал признаков жизни. Медики констатировали его смерть.