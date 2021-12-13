В Сенненском районе мужчина провалился в полынью и погиб

Происшествия
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На озере Ходцы в Сенненском районе мужчина и женщина отправились порыбачить и провалились в полынью на расстоянии около 50 метров от берега. Женщину спасти удалось, а вот мужчина — утонул.

Когда на место происшествия прибыли спасатели женщина одной рукой держалась за кромку льда. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение. Мужчина, который находился рядом с ней, не подавал признаков жизни. Медики констатировали его смерть.

Мужчина провалился под лед в Ушачском районе. Его успели спасти благодаря матери

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