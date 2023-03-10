МИД Украины инициирует санкции против председателя Витебского облисполкома

Председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал «соглашение» с оккупационными властями Крыма о сотрудничестве. Министерство иностранных дел Украины инициирует против него санкции. Об этом решении написал в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко.

Документы Субботин подписал во время рабочего визита в Москву. Стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти, также была согласована подготовка плана реализации «соглашения» на 2023-2025 годы.

Согласно заявлению оккупационных властей Крыма, так называемое «соглашение» предусматривает торгово-экономическое сотрудничество с Витебской областью. Также были приглашены предприятия Беларуси для работы на временно оккупированном полуострове.

Отмечается, что власти Беларуси официально не признавали Крым российским.

«Соглашение» о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом является ничтожным, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины. МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на Александра Субботина как лица, которое создает угрозу национальной безопасности Украины», — пишет Николенко.

В то же время спикер МИД Украины добавил, что посольству Украины в Беларуси было поручено направить ноту протеста в министерство страны.