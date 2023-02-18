В Витебской области раскрыли убийство 2020 года

Криминал
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В Орше в квартире по месту жительства был обнаружен труп 52-летнего мужчины, на котором были зафиксированы признаки насильственной смерти.

Не смотря на большой объем проведенных оперативно-разыскных мероприятий, по горячим следам раскрыть преступление не представилось возможным. Вместе с тем работа, направленная на установление лица, причастного к произошедшему, не прекращалась.

Спустя два с половиной года, в результате совместной работы сотрудников уголовного розыска, следователей и судебных экспертов удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 50-летний неработающий житель Орши.

Отмечается, что в тот день мужчины совместно распивали алкогольные напитки. На очередную порцию денег им не хватало. Поэтому гость предложил сдать свой смартфон в ломбард. После покупки спиртного на вырученные деньги, собутыльники стали спорить о выкупе мобильного телефона из ломбарда. Компромисса достичь не удалось, поэтому гость избил хозяина и скрылся.

Сейчас подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

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