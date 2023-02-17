Витебский областной суд приговорил известного врача-трансплантолога к 2,5 годам колонии

Репрессии
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Витебский областной суд 16 февраля приговорил врача-трансплантолога из РНПЦ детской онкологии и гематологии Алексея Алексейчика к 2,5 годам колонии, сообщают правозащитники.

Мужчину признали виновным в рамках ст. 361 ч. 3 УК (Призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Процесс проходил в закрытом режиме. Судья Евгений Бурунов назначил Алексейчику наказание в 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Известно, что Алексей Алексейчик более 20 лет работал врачом-трансплантологом в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии. Он считается одним из лучших специалистов центра, на его счету множество операций по пересадке костного мозга.

Как сообщалось ранее, весной 2022 года сотрудники МВД получили доступ к внутреннему чату медработников центра. Там шло обсуждение политической обстановки в Беларуси после президентских выборов, прошедших в августе 2020-го. Алексей был задержан 5 октября 2022 года.

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