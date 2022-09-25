В отношении витебских медиков опять возбуждены уголовные дела

Власти заявляют, что витебские медики попались на махинациях c ковидными надбавками.

Как пишет БелТА со ссылкой на прокуратуру Витебской области, руководители отделений, используя свои служебные полномочия по составлению и утверждению графиков сменности и табелей учета отработанного времени, вносили в документы недостоверные сведения о своем отработанном времени сверх нормы.

В сообщении говорится, что в результате врачи необоснованно получили зарплату, включая надбавки по COVID-19, выплачиваемые по указу «О материальном стимулировании работников здравоохранения». По версии прокуратуры, общая сумма незаконно полученных средств составила более 11 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Количество подозреваемых не уточняется. Медицинские учреждения, в которых происходили нарушения, не называются.

Напомним, что ранее медицинские власти были замешаны в том, что врачам в Витебске недоплачивали зарплату. Эти нарушения были выявлены КГК, однако уголовные дела на медицинских чиновников заведены не были. Отметим, что невыплаты врачам, работающим с повышенной нагрузкой в опасных условиях, происходили в 2020 году, на фоне взрывного распространения вируса COVID-19. Многие врачи рисковали своим здоровьем и даже жизнью, выполняя свой профессиональный долг. Сегодня же многие медики оказались в тюрьмах, некоторые были изгнаны из профессии за гражданскую позицию или вынуждены были уехать за рубеж. Такими темпами в стране скоро наступит полный «коммунизм» медицины: болезни будут отменены указом, а врачи станут вообще «не нужны».

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