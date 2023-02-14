Алесь Беляцкий в последнем слове призвал прекратить гражданскую войну в Беларуси

13 февраля в Минске прошло последнее судебное заседание перед вынесением приговора нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому и его коллегам из правозащитного центра «Вясна» Валентину Стефановичу и Владимиру Лабковичу.

«Хватит, надо прекращать эту гражданскую войну! Я надеюсь, меня услышат», – призвал беларуские власти Нобелевский лауреат.

«Я убежден, что курс, взятый властями на тотальный контроль общества и жестокое подавление инакомыслия, полный отказ от плюрализма мыслей, переустройство государственного строя по образцу тоталитарного общества а-ля «Советский союз 70-х годов», абсолютно бесперспективен. Мир идет вперед — в постиндустриальную эпоху.

Уже выросло новое поколение и миллионы белорусов, у которых отличающиеся от еще той советской эпохи цивилизационные ценности.

Они не хотят жить в советской казарме. Для них мало корки хлеба, политой водой и посыпанной сахаром, или жареного сала. Они хотят и требуют, чтобы их голос был услышан, учтен и посчитан. Они хотят жить в экономически развитой демократической и независимой Беларуси», – заявил Алесь Беляцкий.