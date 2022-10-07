Нобелевскую премию мира получил находящийся в тюрьме беларуский правозащитник Алесь Беляцкий

Сегодня, 7 октября, Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира гражданину Беларуси Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод и российскому правозащитному центру «Мемориал».

Примечательно, что Беляцкий руководил запрещенной и признанной экстремистской правозащитной организацией «Весна». Нобелевский лауреат с 2021 года по настоящий момент находится в заключении за свою правозащитную деятельность, пишет Капитал.

Напомним, что Беляцкого выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2013 году. Тогда премия досталась беларуской писательнице Светлане Алексиевич.