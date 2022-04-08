В России совершено нападение на лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова

На лауреата Нобелевской премии мира и главного редактора российской «Новой газеты» Дмитрия Муратова совершено нападение в поезде «Москва – Самара».

Неизвестный облил журналиста красной масляной краской. Об этом сообщает издание «Новая газета. Европа».

Известно, что Муратов ехал в Самару к своей маме.

Нападавший таким образом мстил противнику войны Муратову за гибель российских солдат на войне в Украине, где путинская армия несет тяжелейшие потери.

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», – сообщил Муратов.

Напомним, «Новая газета» перестала выходить в России в связи с тем, что дважды получила предупреждения от властей.