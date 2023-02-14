ТОП дешевых криптовалют, которые можно рассмотреть для инвестиций в 2023 году

В прошлом году на рынке криптовалют появилось много новых инвесторов. В основном для покупки предпочитают Биткоин и Эфириум. Но хороший заработок можно было наблюдать у тех пользователей, которые вкладывали в дешевую крипту, поскольку ее стоимость выросла в десятки раз. Не стал исключением и токен WBT от известной в Украине и самой крупной в Европе криптобиржи WhiteBIT.

К самым дешевым криптоактивам относятся такие монеты, которые можно приобрести меньше чем за 1 доллар. При благоприятных рыночных условиях такая криптовалюта способна обеспечить значительный доход. Но, как и к любым инвестициям, стоит подходить к вопросу с умом и осторожностью.

10 перспективных и дешевых криптовалют

Ниже представлен список монет, отбор которых производился после тщательного изучения на качество и полезность проекта. Эксперты также учитывали уровень прозрачности, разработчиков стартапов и планы по развитию на будущее. Внимание уделялось и скорости принятия в мире, активности сообщества и то, насколько надежная работа криптоактивов с начала запуска в криптопространство. Варианты дешевой криптовалюты с потенциалом:

Dogecoin. Basic Attention Token. Shiba Inu. Ripple. Stellar. TRON. Zilliqa. RavenCoin. ChiliZ. Hedera.

Недорогая крипта – это весьма привлекательная форма инвестиций, так как предусматривается огромный заработок в будущем. Но важно понимать, что такие вложения сопряжены и с высоким риском потери средств по причине волатильности.

Почему сейчас стоит покупать дешевые криптовалюты?

Если сравнивать с фиатом, то цифровые монеты в редких случаях демонстрируют стабильность. Некоторые криптоактивы настолько меняются в цене, что за несколько часов могут снизиться или вырасти в стоимости. Несмотря на это, инвестиции в крипту имеют и преимущества:

Правильные криптовалюты имеют огромный потенциал роста. Подбирая монету, учитывайте тип блокчейна, на котором она основана, и удобство использования проекта.

Возможность вложить минимум средств. Сегодня можно найти недорогие криптовалюты от перспективных проектов. Это позволяет инвестировать в крипту с минимальным капиталом и сниженным риском.

Наличие криптоактивов в разных нишах, что дает пользователю возможность выбрать наиболее интересную для себя область. В настоящее время криптовалюта используется в экологических проектах, метавселенной, Web3, NFT и др.

Дешевая криптовалюта доступна для покупки на криптобиржах. Пользователем предложены разноплановые торговые площадки, но не все они одинаково выгодные. Для безопасного приобретения недорогих криптоактивов рекомендуется обратить внимание на известные и крупные платформы, как Binance и WhiteBIT.

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