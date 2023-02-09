Молодые мошенники из Витебска обманывали доверчивых граждан. Милиция ищет потерпевших.

Так, ранее судимый за мошенничество 21–летний житель Витебска, искал организации, которые давали в аренду строительную технику. Подозреваемый брал её и платил за несколько дней использования. После этого тут же отправлялся в скупку и сбывал чужое имущество. Разницу тратил на свои нужды и новые аферы. На незаконные действия молодого человека уже пожаловались в милицию несколько представителей организаций.

Другой 22-летний житель областного центра для обмана доверчивых граждан использовал популярную торговую интернет-площадку. Он находил объявление о продаже дорогого мобильного телефона или ноутбука. После этого связывался с продавцом и договаривался о сделке. Подозреваемый не сразу оплачивал покупку, а договаривался о рассрочке платежей. При этом он составлял расписки и давал другие обещания. Получив технику, тут же исчезал с ней. После этого сбывал полученный товар через ломбард.

Правоохранителям известно уже о трех подобных случаях.