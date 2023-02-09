Молодые мошенники из Витебска обманывали доверчивых граждан

Витебск
Автор Опубликовано

Молодые мошенники из Витебска обманывали доверчивых граждан. Милиция ищет потерпевших.

Молодые мошенники из Витебска обманывали доверчивых граждан

Так, ранее судимый за мошенничество 21–летний житель Витебска, искал организации, которые давали в аренду строительную технику. Подозреваемый брал её и платил за несколько дней использования. После этого тут же отправлялся в скупку и сбывал чужое имущество. Разницу тратил на свои нужды и новые аферы. На незаконные действия молодого человека уже пожаловались в милицию несколько представителей организаций.

Молодые мошенники из Витебска обманывали доверчивых граждан

Другой 22-летний житель областного центра для обмана доверчивых граждан использовал популярную торговую интернет-площадку. Он находил объявление о продаже дорогого мобильного телефона или ноутбука. После этого связывался с продавцом и договаривался о сделке. Подозреваемый не сразу оплачивал покупку, а договаривался о рассрочке платежей. При этом он составлял расписки и давал другие обещания. Получив технику, тут же исчезал с ней. После этого сбывал полученный товар через ломбард.

Правоохранителям известно уже о трех подобных случаях.

В Витебске мошенники выманили у пенсионеров свыше 16 000 долларов

Витебск криминал происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by