Подросток из Глубокого придумал правдоподобную историю о смерти отца и обманул более 120 человек

14-летний подросток из Глубокого придумал историю о смерти своего отца и рассказал ее женщине, с которой познакомился в одной из минских больниц, куда попал с диабетом. Минчанка мальчику поверила и создала в одной из соцсетей пост, в котором предлагала помочь подростку.

За два дня на данный призыв о помощи откликнулись более 120 человек. Установлено, что люди перечислили около 2 тысяч рублей.

Позже обман вскрылся, к сотрудникам милиции обратилась приемная мать подростка. Пост о помощи ей показала приятельница. Женщина рассказала, что отец мальчика жив и работает России. Что касается карты, номер которой подросток передавал минчанке, то она принадлежит знакомой школьника.

Действиям юного жителя Глубокого дадут правовую оценку. Примечательно, что собранные деньги обманутые люди забирать не стали, а предложили мальчику купить на них прибор для измерения сахара в крови.