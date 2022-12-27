В Витебске мошенники выманили у пенсионеров свыше 16 000 долларов

От рук мошенницы в Витебске пострадали 69-летний мужчина и 83-летняя пожилая женщина. Обманом злоумышленники выманили у них более 6000 и 10 000 долларов США.

Позже потерпевшие обратились в милицию. Оперативники установили личность и задержали приезжавшего к старикам курьера. Им оказалась 48 – летняя неработающая жительница города. Фигурантка рассказала, что объявление о предоставлении работы нашла в одном из мессенджеров, а деньги получала по адресам, которые ей указывал куратор. Полученные от потерпевших деньги переводила нанимателю через инфокиоск. При этом положенную часть оставляла себе. Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.