В Витебске мошенники выманили у пенсионеров свыше 16 000 долларов

Витебск
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От рук мошенницы в Витебске пострадали 69-летний мужчина и 83-летняя пожилая женщина. Обманом злоумышленники выманили у них более 6000 и 10 000 долларов США.

Позже потерпевшие обратились в милицию. Оперативники установили личность и задержали приезжавшего к старикам курьера. Им оказалась 48 – летняя неработающая жительница города. Фигурантка рассказала, что объявление о предоставлении работы нашла в одном из мессенджеров, а деньги получала по адресам, которые ей указывал куратор. Полученные от потерпевших деньги переводила нанимателю через инфокиоск. При этом положенную часть оставляла себе. Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

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