Из Литвы пытались ввезти без декларирования крупную партию одежды стоимостью более 3,7 млн. рублей

Витебская область
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Витебские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС одежды в ассортименте общей стоимостью более 3,7 млн. рублей.

Транспортное средство MAN, принадлежащее российскому перевозчику, следовало из Литвы через пункт пропуска «Урбаны».

При проведении таможенного досмотра в грузовом отсеке таможенники обнаружили порядка 109 тыс. единиц новой одежды, сведения о которой в документах не значились.

Витебской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

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Витебская область криминал происшествие
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