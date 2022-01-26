Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз товаров на сумму свыше 29 тысяч рублей

Витебская область
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Факт незаконного перемещения товаров через границу был установлен сотрудниками Витебской таможни при проведении специального мероприятия в Оршанском районе.

В транспортном средстве, следовавшем из Китая в Бельгию. Сумма фактически перемещаемого перевозчиком груза превысила 29 тысяч рублей.

В ходе проведения таможенного контроля было установлено, что в грузовых отсеках перемещались товары, в количестве превышающим заявленные на сумму более 29 тысяч рублей. Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в отношении незадекларированных товаров, составляет свыше 3 тысяч белорусских рублей.

В отношении перевозчика начат административный процесс. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. По данному факту проводится проверка.

Витебская таможня пресекла незаконный ввоз товара на сумму 15,6 тыс

Витебская таможня незаконный ввоз товаров
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