Витебская таможня пресекла незаконный ввоз товара на сумму 15,6 тыс

Витебская область
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Работники таможни в Витебске пресекли попытку незаконной перевозки незадекларированного товара с территории Российской Федерации в Беларусь на сумму более Br15,6 тыс.

Грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший более 50 наименований продуктов питания был остановлен таможенниками в Лиозненском районе. В результате проверки у водителя не оказалось товаросопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов.

В отношении перевозчика начат административный процесс. Нарушителю грозит штраф в размере до 50% от общей стоимости предмета правонарушения.

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Витебская таможня незаконный ввоз товара продукты питания
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