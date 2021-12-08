Витебская таможня пресекла незаконный ввоз товара на сумму 15,6 тыс

Работники таможни в Витебске пресекли попытку незаконной перевозки незадекларированного товара с территории Российской Федерации в Беларусь на сумму более Br15,6 тыс.

Грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший более 50 наименований продуктов питания был остановлен таможенниками в Лиозненском районе. В результате проверки у водителя не оказалось товаросопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов.

В отношении перевозчика начат административный процесс. Нарушителю грозит штраф в размере до 50% от общей стоимости предмета правонарушения.