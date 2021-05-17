Бизнесмен из Витебской области пытался незаконно ввести в Беларусь более 20 т замороженных свиных субпродуктов из Литвы

Фото: Государственный таможенный комитет
Витебская область
Опубликовано

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь более 20 т замороженных свиных субпродуктов. Транспортное средство следовало из Литвы через пункт пропуска «Бенякони».

При проверке документов бизнесмен из Витебской области предъявил поддельный ветеринарный сертификат, выданный государственной ветеринарной службой Испании.

По данному факту начат административный процесс. Водителю грозит штраф в размере до 30 процентов от стоимости незаконно перемещаемого товара. Партию субпродуктов вернули в Литву.

Витебская таможня задержала партию гашиша весом 330 кг

Медицина Витебской области лишилась 1800 медработников за год

Медицина Витебской области лишилась 1800 медработников за год

Икона «Вратарница», или «Неугасимая Свеча»: О чем просят образ Богородицы

10 народных примет о крещении ребенка

Беларуль Литва поддельные документы свиные субпродукты
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Татьяна Шаракова из Орши завоевала золотую медаль на Кубке наций по велотреку в Гонконге
Спортсменка из Орши Татьяна Шаракова стала лучшей на
020
Медицина Витебской области лишилась 1800 медработников за год
В Витебской области резко сократилась численность врачей
0147
Превышение скорости, 3,7 промилле алкоголя: в Витебске вынесли приговор водителю за смертельное ДТП
Суд Первомайского района Витебска рассмотрел уголовное
037
В десятиэтажном доме в Витебске взорвался газ: есть пострадавший
Ночью в одной из многоэтажек в Витебске прозвучал взрыв.
060
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)