Витебские таможенники задержали нелегальную партию бижутерии и аксессуаров на Br32 тыс.

Происшествия
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Сотрудники Витебской таможни при проведении специального мероприятия пресекли попытку незаконного перемещения через границу аксессуаров и бижутерии на сумму свыше 32 тысяч рублей.

В ходе досмотра выяснилось, что указанные в сопроводительных документах товары не соответствуют их наличию в грузовом отсеке автомобиля. Также в картонных коробках были обнаружены не заявленные в декларации изделия, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

В отношении перевозчика начат административный процесс. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. По данному факту проводится проверка.

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