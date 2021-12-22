Витебские таможенники задержали нелегальную партию бижутерии и аксессуаров на Br32 тыс.

Сотрудники Витебской таможни при проведении специального мероприятия пресекли попытку незаконного перемещения через границу аксессуаров и бижутерии на сумму свыше 32 тысяч рублей.

В ходе досмотра выяснилось, что указанные в сопроводительных документах товары не соответствуют их наличию в грузовом отсеке автомобиля. Также в картонных коробках были обнаружены не заявленные в декларации изделия, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

В отношении перевозчика начат административный процесс. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. По данному факту проводится проверка.