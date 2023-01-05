В Шумилинском районе на пожаре погибли два человека

Витебская область
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Неосторожное обращение с огнем привело к гибели двух человек в Шумилинском районе. Трагедия случилось в деревне Цевьи.

По данным следствия, сожители вместе со своим знакомым распивали спиртное в доме. После чего все пошли спать. Через некоторое время женщина проснулась от запаха гари и увидела, что под ней тлеет матрас. Она попыталась разбудить мужчин и вытащить их из дома, однако у нее это не получилось. Выбежав на улицу, жительница Шумилинского района добралась до соседей, откуда и позвонила в МЧС. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар.

В сгоревшем доме обнаружены тела двух мужчин. Погибшие – 42-летний хозяин дома и его 48-летний гость.

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Витебская область пожар происшествие
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