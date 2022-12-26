Из-за пожара из общежития в Полоцком районе эвакуировали 20 человек

Витебская область
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Возгорание произошло 25 декабря в жилой комнате общежития ОАО «Полоцкий агросервис» по ул. Центральной в деревне Богатырская Полоцкого района произошло возгорание. По прибытии к месту пожара подразделений спасателей наблюдалось задымление в окне первого этажа здания.

Выяснилось, что внутри горящего помещения находился наниматель, мужчина 1976 года рождения. Но он успел выбраться на улицу до приезда сотрудников МЧС. Пострадавшего доставили в больницу из-за отравления продуктами горения.

Спасатели эвакуировали из общежития 20 человек, из них двое детей. К счастью, никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован. Огнем в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Горело еще одно общежитие в Витебской области. Эвакуировано около 100 человека

Витебская область общежитие пожар
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