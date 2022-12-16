Мужчина и женщина погибли на пожаре в Лиозненском районе

В Лиозненском районе на пожаре погибли мужчина и женщина. Происшествие произошло 15 декабря на ул. Центральной в агрогородке Новое Село в одной из квартир жилого дома.

Когда подразделения МЧС прибыли на место, то обнаружили, что из окна одной из квартир шел плотный дым, в дыму была и лестничная площадка двухэтажного дома. Спасатели провели разведку одновременно на двух этажах. На втором этаже их звали на помощь. В квартире, расположенной над горевшим жильем, находились две напуганные женщины. Одна из них, 1976 года рождения, была прикована к инвалидному креслу и не могла самостоятельно покинуть квартиру. Ее спасатели вынесли на руках. Гостью хозяйки этой квартиры эвакуировали через окно по трехколенной лестнице, так как она отказалась идти через задымленную площадку. Женщин осмотрели медики, оказали им необходимую помощь, обе в госпитализации не нуждались.