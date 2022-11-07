При пожаре в Миорах погибли двое мужчин

В Миорах пожар унес жизни двух мужчин. Сообщение о загорании жилого дома на ул. Кирова поступило в службу спасения в 7:44.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление внутри дома. С разрешения хозяйки дома 1986 года рождения в нем проживал ее отчим 1959 года рождения.

Работники МЧС в комнате на полу обнаружили во время тушения пожара два трупа: проживающего в доме мужчины и знакомого, который пришел в гости, его личность устанавливается.

Проводится проверка, причина пожара пока неизвестна.