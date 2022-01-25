Из-за сигареты сгорел сблокированный жилой дом в Полоцком районе

Витебская область
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Непотушенная сигарета стала причиной пожара сблокированного жилого дома в Полоцком районе. Происшествие случилось вечером 24 января в агрогородке Захарничи, сообщает пресс-служба МЧС по Витебской области.

56-летняя хозяйка первой квартиры и ее 65-летний супруг до прибытия спасателей успели самостоятельно выбраться на улицу. Женщина была госпитализирована с ожогами головы и туловища. 57-летняя хозяйка второй квартиры на момент пожара  находилась в магазине и не пострадала.

Огонь уничтожил в доме имущество, повредил кровлю и потолочное перекрытие. Постройка для дальнейшего проживания не пригодна.

Причина пожара — непотушенная сигарета.

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