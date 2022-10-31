В Витебске на пожаре погиб мужчина

Витебск
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В Витебске во время пожара в доме погиб мужчина. Сообщение о пожаре жилого дома по ул. Новоулановской поступило в службу спасения  в 1:06.

Когда сотрудники прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем. Хозяин жилья проживает в областном центре по другому адресу. С его разрешения в доме жил его брат, 1960 года рождения. В ходе тушения пожара работники МЧС обнаружили его труп на полу в коридоре.

Пожар был потушен. Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, стены и имущество.

Причина возгорания устанавливается.

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