В поселке Октябрьском при пожаре погиб пенсионер

Пожар
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14 сентября в поселке Октябрьском Витебского района при пожаре погиб пенсионер. Пожар случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 14 сентября в 6.34. По прибытию спасателей, в квартире был обнаружен погибший хозяин 1936 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.

В этот же день в 12.00 в больнице от ожогов и отравления продуктами горения, полученных 3 сентября на пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в Городке Витебской области, скончался гражданин 1963 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

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