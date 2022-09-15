В поселке Октябрьском при пожаре погиб пенсионер

14 сентября в поселке Октябрьском Витебского района при пожаре погиб пенсионер. Пожар случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 14 сентября в 6.34. По прибытию спасателей, в квартире был обнаружен погибший хозяин 1936 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.

В этот же день в 12.00 в больнице от ожогов и отравления продуктами горения, полученных 3 сентября на пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в Городке Витебской области, скончался гражданин 1963 года рождения.

Причина пожара устанавливается.