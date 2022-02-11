Три человека сгорели на пожарах в Витебской области

10 февраля на пожарах в Витебской области погибли три человека.

Так, в агрогородке Стаи Лепельского района в результате пожара частного дома погибла пенсионерка и ее 36-летний сын. Огнем была уничтожена кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.

Пожар вспыхнул также и в агрогородке Боброво Дубровенского района. Во время пожара в частном доме обрушились кровля и потолочное перекрытие. Под слоем конструкций был обнаружен труп хозяина.

По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.