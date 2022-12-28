Создайте виртуальный номер и принимайте звонки в любом месте

Вы ищете решение для телефонии, которое придаст вашему бизнесу международный характер? Виртуальный номер — это телефонный номер, как и любой другой, но он не привязан к физической линии (в отличие от стационарной телефонной линии). Поэтому для создания виртуального номера установка не требуется.

Благодаря облаку виртуальный номер можно легко привязать к существующей фиксированной или мобильной линии.

Таким образом, входящие вызовы на виртуальный номер перенаправляются на выбранную вами телефонную линию. Вызовы также могут быть переадресованы в приложения VoIP. С виртуальным номером вы можете звонить и принимать звонки из любого места.

Зачем использовать виртуальный номер от HotTelecom?

Виртуальный номер https://hottelecom.net/virtual-number-of-russia.html предоставляет множество удобств как для отдельных специалистов, так и для их организации. Предлагая широкий спектр коммуникационных решений для малого и среднего бизнеса, компания HotTelecom стала признанным лидером в своей области, предоставляя вам виртуальный номер, который легко интегрируется в вашу автоматизированную систему звонков.

Преимущества виртуального номера для вашего бизнеса

Виртуальный телефон облегчает ваше присутствие на месте

Виртуальный номер позволяет вам назначить несколько телефонных номеров вашей компании локально. Если ваша деятельность развивается, например, в нескольких отделах, в нескольких регионах страны, «региональный» локальный виртуальный номер будет сильно стимулировать клиентов в соответствующем географическом районе звонить вам.

Виртуальный номер снижает расходы на вашу связь

Виртуальный номер в регионе, где развивается ваша деятельность, способствует снижению затрат на связь, освобождая вас от надбавок за междугородние звонки. Кроме того, местный потенциальный клиент более склонен звонить по номеру своего региона.

Виртуальный номер дает вам имидж профессионализма

Как менеджер вашей компании, вы должны создавать имидж профессионализма, чтобы хорошо позиционировать себя на своем рынке. С виртуальным номером вы используете несколько телефонных номеров для своего бизнеса, назначая их различным службам, связанным с клиентами.

Виртуальный номер обеспечивает гибкость

Виртуальный номер используется по всей планете. Ваше общение легко становится глобальным и путешествует с вами по всему миру во всех странах, где основана ваша компания, в том числе на вашем мобильном телефоне с приложением.

Виртуальный номер умножает количество телефонных номеров вашей компании

Виртуальная телефонная система позволяет присвоить IP-телефону вашего офиса несколько телефонных номеров. Очень эффективный способ сократить бюджет на телефонию, особенно если у вас есть отделы продаж. Продавцы ценят этот гибкий метод, который позволяет им работать практически из любого места и в разное время, чтобы связаться со своими клиентами независимо от их местонахождения. Гибкость телефона, которая делает их коммерческие действия прибыльными.

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