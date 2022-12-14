В Витебском районе новорожденная девочка погибла в выгребной яме сразу после родов, сообщили в УСК по Витебской области.

Трагедия произошла вечером 20 августа. В этот день 39-летняя беременная жительница Витебского района распивала спиртное со своим сожителем. На следующий день она пошла в туалет, который находился на улице, и там родила. Новорожденная девочка упала в выгребную яму. Мать не стала ее доставать, вернулась в дом и рассказала сожителю о произошедшем.

Мужчина позвонил в скорую, но несмотря на все усилия врачей, ребенка спасти не удалось.

Позднее женщина пояснила следователям, что она посчитала, что ребенок уже родился мертвым. Во время беременности женщина не вставала на учет у гинеколога, а ранее, в 2016-м, отказалась от новорожденного ребенка в роддоме.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть новорожденной девочки наступила от механической асфиксии, вследствие того, что дыхательные пути были перекрыты содержимым выгребной ямы.

В крови малышки обнаружили этиловый спирт в концентрации 1,3 промилле. Это подтверждает, что ее мать выпивала накануне родов.

Женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Она заключена под стражу.