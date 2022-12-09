Два корпуса Витебского комбината шелковых тканей проданы почти за Br657 тыс.

Витебская область
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Два производственных корпуса ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» проданы на электронных торгах почти за Br657 тыс. Объекты недвижимости выставлялись на повторный аукцион со снижением начальной цены на 80%.

Здание ткацко-крутильного цеха с цокольным этажом, коммуникациями и оборудованием общей площадью более 14,1 тыс. кв.м приобретено почти за Br348,4 тыс. Капитальное строение в 1-6 этажей разделено на семь изолированных помещений различного назначения размером от 92,6 кв.м до около 3 тыс. кв.м. Расположенный по соседству корпус красильно-отделочного производства площадью около 12,4 тыс. кв.м продан за Br308,4 тыс.

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Витебская область недвижимость
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