Два корпуса Витебского комбината шелковых тканей проданы почти за Br657 тыс.

Два производственных корпуса ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» проданы на электронных торгах почти за Br657 тыс. Объекты недвижимости выставлялись на повторный аукцион со снижением начальной цены на 80%.

Здание ткацко-крутильного цеха с цокольным этажом, коммуникациями и оборудованием общей площадью более 14,1 тыс. кв.м приобретено почти за Br348,4 тыс. Капитальное строение в 1-6 этажей разделено на семь изолированных помещений различного назначения размером от 92,6 кв.м до около 3 тыс. кв.м. Расположенный по соседству корпус красильно-отделочного производства площадью около 12,4 тыс. кв.м продан за Br308,4 тыс.