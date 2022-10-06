В Витебской области выставлено на аукцион более 80 неиспользуемых объектов

Витебская область
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Более 80 аукционов по продаже неиспользуемых объектов госимущества объявлено в Витебской области в октябре.

Среди предлагаемых объектов бывшие школы, клубы, сельские дома культуры, почты, аптеки, магазины, административные здания, кондитерские цехи и банно-прачечные комбинаты.

Монастырь кармелитов в центре Глубокого также станет предметом аукционных торгов. Памятник архитектуры XVIII века, где некогда останавливался Наполеон Бонапарт по пути в Москву, может быть приобретен 10 октября за базовую величину.

В Витебске на аукционе продано 49 площадок на общую сумму около Br207 тыс

Витебская область инфраструктура
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