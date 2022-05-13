В Витебске на аукционе продано 49 площадок на общую сумму около Br207 тыс

В Витебске на аукционе по продаже права аренды площадок под размещение объектов нестационарной торговли, общепита и аттракционов продано 49 лотов на общую сумму около Br207 тыс.

Самая высокая динамика цены зафиксирована в ходе реализации права трехлетней аренды площадки (15 кв.м) по проспекту Фрунзе под павильон по продаже продукции растениеводства, когда стоимость лота превысила начальную цену почти в 600 раз и составила почти Br12,6 тыс. Такие специализированные площадки впервые выставлялись на торги, участие в них могли принимать только сельхозорганизации и фермерские хозяйства областного центра и Витебского района.

Наиболее активно потенциальные арендаторы торговались за территории под установку уличных кафе или фудтраков. Самыми дорогими лотами стали 3 площадки по 100 кв.м в парке Победителей: их аренда на 3 года обошлась соответственно в Br27,1 тыс., Br52,8 тыс. и почти в Br70,3 тыс., что выше начальной цены соответственно в 80, 156 и 207 раз.

Всего по результатам аукциона реализовано право аренды 24 площадок под нестационарные торговые объекты, 11 участков для размещения кафе, в том числе мини-формата, или фудтрака, а также 14 мест под аттракционы или пункты проката спортинвентаря.

В состав лотов включены участки городской территории общей площадью свыше 5,6 тыс. кв.м в различных частях Витебска.