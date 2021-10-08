На аукционе с понижением цены впервые продана квартира в Витебском районе

Недвижимость
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На аукционе с понижением цены продана квартира в Витебском районе. Данный способ продажи неиспользуемого объекта недвижимости применялся комитетом впервые сообщает telegram-канал «Витебская область. Официально«.

2-х комнатная квартира, общей площадью 52 м.кв., расположенная в одноэтажном жилом доме в д. Заполье Витебского района, ранее сдавалась Суражским лесхозом в аренду своим работникам. После того как лесхозом квартира перестала использоваться, она была предложена нуждающимся в улучшении жилищных условий — но и среди них желающих ее приобрести не нашлось.

В августе квартира была предложена к продаже на обычном аукционе, но покупателей также не было.

В итоге, 7 октября комитетом «Витебскоблимущество» данная квартира была выставлена к продаже на аукционе с понижением цены. На этот способ продажи нашлось 2 потенциальных покупателя.

Начальная цена квартиры была определена в размере 3910 руб. С каждым шагом аукциона цена уменьшалась и на 17-м шаге аукциона квартира была продана за 785 руб. жительнице того же населенного пункта, проживающей по соседству.

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