На аукционе за Br487 тыс продано доревалюционное здание. Новый собственник — ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «‎Придвинье»

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ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «‎Придвинье» на аукционе, организованном комитетом «Витебскоблимущество» купило дореволюционное здание в Витебске за Br487 тыс. Несколько лет объект не использовался и выставлялся на повторный аукцион. Покупатели нашлись только тогда, когда начальная стоимость объекта была снижена на 5%.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 518 кв.м. Дореволюционная постройка расположена рядом с набережной реки Западная Двина. Недвижимость продана вместе с гаражами (68,9 кв.м), построенными в 1989 году одновременно с капитальным ремонтом основного строения, а также правом 25-летней аренды земельного участка размером свыше 0,1 га.

На базе недвижимости предприятие намерено разместит вспомогательный административно-бытовой корпус. Вырученные от продажи деньги поступят в бюджет Витебска.

В Витебске на аукционе с пятой попытки за базовую величину продана бывшая больница

 

 

 

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