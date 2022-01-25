В Витебске на аукционе продали столетний дом за 187 тыс. долларов

Двухэтажный кирпичный дом по улице Мовзона в Витебске, построенный в 1917 году был продан на аукционе 17 января за 187 тысяч долларов. При этом начальная цена на недвижимость была снижена на 5%. Новым владельцем стал ликеро-водочный завод, который собирается использовать здание для административных нужд.

Старинный дом имеет площадь 518 квадратных метров. В разное время в нем располагались различные организации и предприятия города — Витебский ликеро-водочный завод, Витебскпищепром, кондитерская фабрика «Витьба».