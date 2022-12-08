15-летний подросток подрабатывал курьером у мошенников в Полоцке

Ученик школы решил подработать курьером у мошенников. Он позвонил 88-летней пенсионерке, чтобы сообщить грустную новость: ваш близкий человек попал в беду, для решения проблемы нужны деньги. Доверчивая жительница Полоцка поспешно начала их собирать.

Мгновенно на ее пороге появился курьер и забрал $2 тыс. и Br20 — все имеющиеся у женщины наличные. Вместе с приятелем парень быстро скрылся.

Позже пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию. В считанные часы фигурантов преступной схемы — курьеров — вычислили и задержали. Как оказалось, забирал посылку 15-летний школьник, а за компанию приходил его 13-летний друг. Подростки живут в соседних домах.

Правоохранителям удалось вернуть пенсионерке часть средств, которая считалась гонораром исполнителей. Поиск остальных денег продолжается. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.