15-летний подросток подрабатывал курьером у мошенников в Полоцке

Витебская область
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Ученик школы решил подработать курьером у мошенников. Он позвонил 88-летней пенсионерке, чтобы сообщить грустную новость: ваш близкий человек попал в беду, для решения проблемы нужны деньги.  Доверчивая жительница Полоцка поспешно начала их собирать.

Мгновенно на ее пороге появился курьер и забрал $2 тыс. и Br20 — все имеющиеся у женщины наличные. Вместе с приятелем парень быстро скрылся.

Позже пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию. В считанные часы фигурантов преступной схемы — курьеров — вычислили и задержали. Как оказалось, забирал посылку 15-летний школьник, а за компанию приходил его 13-летний друг. Подростки живут в соседних домах.

Правоохранителям удалось вернуть пенсионерке часть средств, которая считалась гонораром исполнителей. Поиск остальных денег продолжается. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

19-летний житель Витебска будет осужден за кражу, мошенничество и незаконный оборот психотропов

Витебская область криминал мошенничество
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