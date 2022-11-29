В Витебске «мастер на все руки» обокрал клиентку и за похищенные деньги купил BMW X5 и Rolex

Потерпевшая пригласила мужчину для ремонта в квартире. Поскольку работы было много, договорившись о сроках выполнения, женщина сразу же выделила мастеру дополнительный комплект ключей и дала аванс в 100 рублей.

Но в один прекрасный день мастер пропал: в квартире не появлялся, на звонки не отвечал. И только через 10 дней хозяйка квартиры обнаружила, что из ящика письменного стола в спальне пропали деньги. Женщина хранила дома наличные после продажи квартиры. Она недосчиталась почти семи тысяч долларов из 20-ти и сразу смекнула, что похитить их мог только мастер.

Жительница Витебска обратилась в милицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители быстро задержали подозреваемого в преступлении. Мастер признался, что, когда с разрешения хозяйки измерял артериальное давление, у нее в спальне заметил бумажные свертки в ящике стола. Обнаружив в них деньги, часть взял себе.

На краденое мужчина приобрел автомобиль марки BMW X5 и наручные часы Rolex. В итоге от «добычи» осталось лишь 400 долларов.

За кражу мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Также ему придется выплатить штраф в размере 100 базовых величин (3200 рублей).