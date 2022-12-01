В Витебске шестиклассник сломал позвонок, относя 20-литровую бутыль с водой по приказу преподавателя

В Витебске ученик шестого класса получил перелом позвонка, выполняя приказ преподавателя кружка, который заставил его таскать тяжелую бутыль с водой, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебска.

По предварительной информации Следственного комитета, преподаватель кружка робототехники в ООО «Репетиторский Центр «100 баллов-Витебск» дал указание ученику шестого класса частной школы «Апельсин», занимающемуся в центре, отнести 20-литровую бутыль с водой и положил ее на левое плечо школьника.

Ребенок из-за тяжести канистры перебросил ее на согнутые в локтях руки, в результате чего согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у него образовался «закрытый компрессионно-клиновидный перелом тела 6-го грудного позвонка первой степени компрессии».

«Кроме того, после получения ребенком травмы преподаватель не принял меры для оказания ему медицинской помощи, а отправил в класс для продолжения учебного процесса», — сообщили в прокуратуре.

После проверки прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 155 (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) УК Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.