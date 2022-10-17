КГК завел уголовное дело на топ-менеджеров «Добронома» из-за цен

Происшествия
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Комитет государственного контроля выявил необоснованное повышение цен в сети магазинов «Доброном».

«Проверкой установлено, что должностные лица ЗАО «Доброном», зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной розничной торговой сети общества. Указанные действия привели к переоценке в сторону увеличения товаров не менее чем по 30 ассортиментным позициям. Были увеличены цены на колбасные изделия, сыры, молочную и другую продукцию», — сказано в сообщении.

«В результате необоснованного повышения цен в период с 6 по 7 октября эти товары более чем в 120 магазинах сети по всей республике были реализованы гражданам по завышенным ценам», — отмечается в сообщении.

На топ-менеджеров «Добронома» заведены уголовные дела, они задержаны.

КГК выявил факты завышение цен в 95 магазинах Витебской области

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