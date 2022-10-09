В Беларуси начали возбуждать уголовные дела из-за завышения цен

Закон
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Власти Беларуси возбудили первое с момента введения запрета уголовное дело по факту завышения цен на продовольственные товары, представитель Комитета государственного контроля (КГК) Татьяна Самохина в эфире беларуского ТВ.

«По материалам КГК установлены факты перепродажи частными предприятиями отечественной сельхозпродукции организациям бюджетных сфер по завышенным ценам. В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК РБ (превышение служебных полномочий). Государству причинен вред в крупном размере — более 10 тыс. беларуских рублей», — сказала Самохина.

По данным КГК, предприятие из Бобруйска с января по август поставляло сельскохозяйственную продукцию в учреждения образования и здравоохранения с оптовой наценкой по отдельным позициям до 600%.

«При этом во время проводимых госконтролерами проверочных мероприятий работники торгового объекта пытались за их спиной изменить ценники на товары на старые», сказано в сообщении ведомства.

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