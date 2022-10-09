В Беларуси начали возбуждать уголовные дела из-за завышения цен

«По материалам КГК установлены факты перепродажи частными предприятиями отечественной сельхозпродукции организациям бюджетных сфер по завышенным ценам. В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК РБ (превышение служебных полномочий). Государству причинен вред в крупном размере — более 10 тыс. беларуских рублей», — сказала Самохина.

По данным КГК, предприятие из Бобруйска с января по август поставляло сельскохозяйственную продукцию в учреждения образования и здравоохранения с оптовой наценкой по отдельным позициям до 600%.