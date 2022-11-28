ДТП на трассе Р-46: Автомобиль съехал в кювет и перевернулся

На трассе Р-46 «Лепель – Полоцк – граница РФ» произошло ДТП. Автомобиль «Мицубиси Лансер» съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся. Происшествие случилось 26 ноября.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. Из-за крутизны обрыва автомобиль перевернулся. Заблокированными в иномарке оказались 35-летний водитель и 26-летний пассажир. Им понадобилась помощь правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Оршанском районе на трассе М-8 перевернулась легковушка. В результате ДТП серьезные травмы получили 38-летняя женщина и маленькая девочка.