В Оршанском районе перевернулась легковушка

Витебская область
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26 ноября, около полудня, на трассе М-8 в Оршанском районе перевернулась легковушка. В результате ДТП серьезные травмы получили 38-летняя женщина и маленькая девочка.

По предварительной информации, водитель «Пежо» после обгона попутки не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в стоящую на обочине «Мазду» и перевернулся.

В результате аварии, с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу 38-летняя женщина и 6-летний ребенок. 42-летний водитель и 16-летняя пассажирка серьезно не пострадали.

В Витебске на Индустриальной 34-летний водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП  

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