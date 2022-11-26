26 ноября, около полудня, на трассе М-8 в Оршанском районе перевернулась легковушка. В результате ДТП серьезные травмы получили 38-летняя женщина и маленькая девочка.

По предварительной информации, водитель «Пежо» после обгона попутки не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в стоящую на обочине «Мазду» и перевернулся.

В результате аварии, с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу 38-летняя женщина и 6-летний ребенок. 42-летний водитель и 16-летняя пассажирка серьезно не пострадали.