Россия нанесла ракетный удар по Польше, погибли два человека — СМИ

Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Польше. Две ракеты разорвались недалеко от города Люблин. В результате акта агрессии погибли два человека. Об этом сообщают мировые СМИ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил созвать экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Местные СМИ сообщили, что польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский.

Минобороны США подтвердило атаку на страну НАТО.

По предварительной информации, ракетный удар последовал с территории Беларуси.