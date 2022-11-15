Россия нанесла ракетный удар по Польше, погибли два человека — СМИ

Армия
Автор Опубликовано

Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Польше. Две ракеты разорвались недалеко от города Люблин. В результате акта агрессии погибли два человека. Об этом сообщают мировые СМИ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил созвать экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Местные СМИ сообщили, что польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский.

Минобороны США подтвердило атаку на страну НАТО.

По предварительной информации, ракетный удар последовал с территории Беларуси.

Читайте также: Русская ракета с надписью «за детей» убила более 50 мирных жителей на вокзале украинского Краматорска

война ракеты Россия
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by