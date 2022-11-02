Бывшего замгендиректора сельхозпредприятия, который покупал запчасти для личного авто, приговорили к полутора годам «домашней химии»

Витебская область
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Суд Оршанского района и Орши приговорил заместителя гендиректора местного сельхозпредприятия к полутора годам ограничения свободы.

Согласно материалам дела, замгендиректора ОАО «Оршанский КХП» — управляющий ОАО «Задровье» в августе и сентябре прошлого года организовал закупку запчастей и шин. Товары, которые оплатила организация, были использованы для обновления личного автомобиля мужчины. Причиненный имущественный вред оценили в 845 беларуских рублей.

В суде отметили, что мужчина сам сознался в совершенном преступлении, он признал вину и раскаялся в своем поступке. Кроме того, фигурант возместил в полном объеме нанесенный им имущественный вред.

Обвиняемого приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на полтора года без штрафа. Мужчину лишили права в течение полутора лет занимать связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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