В Витебской области руководители ремонтировали личные авто за счет сельхозпредприятий

Витебская область
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В Витебской области руководители сельхозпредприятий ремонтировали собственные автомобили за счет хозяйств. Общий ущерб от их действий составил около Br5 тыс.

Так, в Оршанском районе 41-летний экс-заместитель директора приказывал подчиненным ремонтировать личный автомобиль Opel. При этом запчасти оформлялись за счет хозяйства на починку колхозного трактора.

В Дубровенском районе 44-летний заместитель главы сельхозорганизации осуществлял закупку деталей для собственных иномарок за казенные деньги. Запчасти должны были поставить на складской учет, однако руководитель отдал указание списать их.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

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