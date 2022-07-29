В Витебской области руководители ремонтировали личные авто за счет сельхозпредприятий

В Витебской области руководители сельхозпредприятий ремонтировали собственные автомобили за счет хозяйств. Общий ущерб от их действий составил около Br5 тыс.
Так, в Оршанском районе 41-летний экс-заместитель директора приказывал подчиненным ремонтировать личный автомобиль Opel. При этом запчасти оформлялись за счет хозяйства на починку колхозного трактора.
В Дубровенском районе 44-летний заместитель главы сельхозорганизации осуществлял закупку деталей для собственных иномарок за казенные деньги. Запчасти должны были поставить на складской учет, однако руководитель отдал указание списать их.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
Два жителя Миор получат срок за хищение 1,5 т солярки с сельхозпредприятий