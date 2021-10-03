Два жителя Миор получат срок за хищение 1,5 т солярки с сельхозпредприятий

В Миорах двое местных жителей слили с машин, принадлежащих сельскохозяйственным организациям, порядка 1,5 т солярки.

Директор одного из местных хозяйств обратился в правоохранительные органы. Заявитель пояснил, что неизвестные похитили более 280 литров дизельного топлива. Мужчина добавил, что солярку слили прямо из техники. Об этом сообщает УВД Витебского областного исполнительного комитета.

Правоохранителям удалось установить лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались двое парней, живущих в районном центре. Также милиционеры выяснили, что это не единственное совершенное ими преступление. Предприимчивые молодые люди успели «обчистить» еще как минимум три хозяйства. Каждый раз они приезжали «на дело» в темное время суток и сливали с баков топливо. Всего злоумышленники похитили практически 1,5 т государственной солярки, передает БелТА.

Оба фигуранта задержаны. По данному факту в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Правоохранители проверяют их причастность к совершению других преступлений.