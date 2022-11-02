Где в Витебске перенесут несколько остановок

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В Витебске перенесут две остановки общественного транспорта.

Как сообщает ОАО «Витебскоблавторанс» со 2 ноября остановочный пункт «2-я Заслонова», направлением из Тирасполя, переносится за перекресток улиц 2-я Заслонова и Ленинградской. Остановку сдвинут на 80 метров вперед.

С 7 ноября остановочный пункт «Смоленский рынок», расположенный возле магазина «Копеечка» по ул. Краснобригадная, перенесут на улицу Ленина, в район дома №70. На сегодняшний день это остановочный пункт для автобусных маршрутов №№12,12А,106, 106А.

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Витебск транспорт
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